L`Oreal Group фиксирует рост

Французская компания L`Oreal Group поделилась цифрами продаж за первый квартал 2023 года, зафиксировав рост на 13%, что в годовом исчислении составляет до более чем $11 млрд. Сообщается, что продажи выросли во всех подразделениях, но с «выдающимися» показателями в марках Essie, L`Oreal Paris, Garnier, Matrix и Redken. Декоративная косметика стала самой быстрорастущей категорией. Ключевые продукты включали тушь для ресниц Telescopic Lift от L`Oreal Paris, тональную основу Bare With Me Blur Tint от NYX Professional Makeup и помаду Maybelline New York Superstay Vinyl Ink.

«Помня о текущей неопределенности, мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив [глобального] рынка красоты, амбициозны в будущем и уверены в нашей способности продолжать опережать рынок и достичь еще одного года роста продаж и прибыли в 2023 году»,— сказал в официальном заявлении Николас Иеронимус, генеральный директор компании.