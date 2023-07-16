Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела Шебекино из «Градов»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела города Шебекино из системы «Град» со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его данным, обстрел пришелся на район центрального рынка Шебекино. «Один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела Шебекино повреждения также получили два расположенных на рынке торговых павильона и два припаркованных рядом автомобиля.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что 15 июля обстрелам подвергся ряд населенных пунктов Шебекинского городского округа — село Новая Таволжанка, хутор Мухин и хутор Марьино. Также 12 снарядов было выпущено по автомобильному пропускному пункту «Шебекино». В общей сложности регион, по данным господина Гладкова, за минувшие сутки подвергся 88 ударам.

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Александр Кислов