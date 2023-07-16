Гладков сообщил о 88 «прилетах» по Белгородской области за 15 июля

Белгородская область за 15 июля подверглась 88 ударам в разных районах, следует из данных регулярной сводки губернатора Вячеслава Гладкова. В результате никто из мирных жителей не пострадал.

В Белгородском районе, сообщил губернатор, по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — 9. Село Наумовка попало под обстрел двух артиллерийских снарядов и девяти гранатометных выстрелов.

В Борисовском районе зафиксировано 10 «прилетов» по окраине села Козачье Рудченское. В Краснояружском районе окраина села Вязовое попала под удар пяти артиллерийских снарядов, повреждены забор и фасад сельхозпредприятия. По поселку Прилесье выпущено четыре артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе 16 минометных снарядов нанесли удар по хутору Марьино, два артиллерийских снаряда — по селу Новая Таволжанка. Пункт пропуска «Шебекино» попал под удары 12 минометных снарядов. Еще один снаряд выпущен по хутору Мухин: выбиты окна и посечен фасад частного дома.

14 июля Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Шебекино «несравнимо спокойнее», чем полтора месяца назад. Он допустил возвращение в свои дома жителей, которые уехали в пункты временного размещения на фоне участившихся обстрелов региона.

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