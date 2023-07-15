65 человек остаются в ПВР из-за наводнения в Туапсинском районе Кубани

В результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края в пункте временного размещения (ПВР) в поселке Новомихайловское остаются 65 человек, в том числе 41 ребенок, сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

«В поселке Новомихайловском подтоплены дома на 10 улицах. ...Были подтоплены 72 придомовые территории и 30 домов. Из них эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей. В пункте временного размещения на базе школы №35 поселка Новомихайловского сейчас находятся 65 человек, в том числе 41 ребенок»,— говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сегодня, 15 июля, из-за наводнения в Новомихайловском смыло мост через реку Нечепсухо. В Туапсинском районе объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Ожидаются ливни, сильный ветер и град. Также возможно поднятие уровня воды в реках.

Дожди в Краснодарском крае продолжаются несколько дней. В Туапсинском районе из-за подтоплений в результате ливней как минимум пять человек погибли.

Эрдни Кагалтынов