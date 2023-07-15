В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост из-за ливня

В поселке городского типа Новомихайловский в Краснодарском крае смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо из-за ливня. Об этом сообщила администрация Туапсинского района.

«Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна»,— сказано в сообщении в Telegram.

Сегодня, 15 июля, в Туапсинском районе объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Ожидаются ливни, сильный ветер и град. Также возможно поднятие уровня воды в реках.

Дожди в Краснодарском крае продолжаются несколько дней. В Туапсинском районе из-за подтоплений в результате ливней как минимум пять человек погибли.

О ситуации в регионе —в материале «Ъ» «Черноморское неизбежье».

Олеся Павленко