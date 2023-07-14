В Туапсинском районе Кубани обнаружены пять погибших в результате наводнения

Следователи и сотрудники экстренных служб обнаружили в Туапсинском районе тело 15-летнего подростка, который ранее числился пропавшим после подтопления территории 12 июля, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю. Всего в муниципалитете найдены пять тел погибших, поиски одной пропавшей местной жительницы продолжаются.

Критическое подтопление территории Туапсинского района произошло в ночь на 12 июля, в горах прошли мощные ливни, потоки воды с гор вызвали подъем рек и подтопление более 200 домовладений. Дом в поселке Тюменском был смыт водой, две находившиеся там девушки и подросток (две сестры и брат) пропали. Вчера тело младшей из сестер было найдено, сегодня было обнаружено тело мальчика, поиски старшей сестры продолжаются. Также спасатели обнаружили троих погибших мужчин, одного из них унесло потоком, когда он пытался перегнать в безопасное место автомобиль. Тело еще одного мужчины нашли в утонувшем автомобиле, еще один погибший был обнаружен на пляже.

По факту гибели граждан во время подтопления Туапсинского района следственное управление СКР по краю расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Анна Перова, Краснодар