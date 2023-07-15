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Коммерсантъ FM
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Владелец батискафа «Титан» компания OceanGate удалила аккаунты в соцсетях

Компания OceanGate Expeditions удалила все аккаунты в социальных сетях. Она ранее приостановила все исследовательские и коммерческие операции после того, как ее батискаф «Титан» потерпел крушение при погружении к обломкам «Титаника».

У OceanGate были аккаунты в Instagram и Facebook (соцсети принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Twitter и LinkedIn. Сейчас они недоступны. На сайте компании отображается уведомление о приостановке деятельности.

«Титан» взорвался при погружении к «Титанику» 18 июня. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Весь экипаж признан погибшим.

О возможных причинах — в материале «Ъ» «"Безопасность — пустая трата времени"».

Леонид Уварчев

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