Bloomberg: Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей

В январе—мае 2023 года Китай поставил в Россию около 287 тыс. автомобилей. За отчетный период РФ вышла на первое место в мире по количеству импортированных из КНР машин, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

Отмечается, что лидер по объему импорта в 2022 году, Мексика, за первые пять месяцев этого года приобрела 159 тыс. автомобилей. В тройку также вошла Бельгия, которая импортировала 120 тыс. автомобилей. В прошлом году Россия купила у Китая 150 тыс. машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, самыми продаваемыми иномарками в России по итогам июня стали китайские Chery и Haval. Продажи Chery за прошедший месяц выросли в 4,3 раза, до 10,1 тыс. автомобилей. Реализация Haval выросла в 5,2 раза, до 8,3 тыс. штук. В десятку самых продаваемых зарубежных автомобилей в июне также вошли суббренды Chery — Exeed (рост в 3,6 раза, до 3,1 тыс. штук) и Omoda (продано почти 3,4 тыс. машин), а также китайские Geely (рост в 4,2 раза, до 6,9 тыс. машин) и Changan (рост в 21,7 раза, до 3,5 тыс.).

Подробнее о ситуации на авторынке — в материале «Ъ» «Продажи машин не ушли в отпуск».

Эрдни Кагалтынов