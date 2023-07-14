Суд решил взыскать в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2

Ленинский районный суд Ярославля взыскал в доход государства акции ПАО ТГК-2, сообщил «Ъ-Ярославль». Иск подала Генпрокуратура РФ, среди ответчиков по нему — офшорные структуры, владеющие 81,66% ТГК-2.

Иск Генпрокуратура подала 28 июня. Бенефициаром компании считается бывший сенатор Леонид Лебедев, покинувший Россию.

Ответчиками являлись компании Janan Holding Limited, Kostroma Kogeneratsia Limited, Litim Trading Limited, Raltaka Entaerprises Ltd, а также ООО «Долговое агентство», ООО «Корест Инвест» и господин Лебедев.

В последние годы менеджмент энергокомпании и сам Леонид Лебедев становились фигурантами нескольких уголовных дел, что, по мнению юристов, могло стать причиной подачи иска.

Суд рассматривал иск в течение всего дня, его решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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