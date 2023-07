Генпрокурирующая компания

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства контрольного пакета акций генерирующей компании ТГК-2, бенефициаром которой считается экс-сенатор Леонид Лебедев, покинувший Россию. Среди ответчиков по иску — офшорные структуры, владеющие 81,66% ТГК-2. В последние годы менеджмент энергокомпании и сам господин Лебедев становились фигурантами нескольких уголовных дел, что, по мнению юристов, могло стать причиной подачи иска. Юристы отмечают, что в последние годы это не первый случай, когда Генпрокуратура изымает имущество в собственность государства.

Генпрокуратура РФ 28 июня подала в Ленинский районный суд Ярославля иск об обращении акций ПАО ТГК-2 в доход государства, следует из базы суда. Среди ответчиков — семь компаний, которым в общей сложности принадлежат 81,66% энергокомпании, в том числе «Совлинк», который управляет 57,8% акций ПАО ТГК-2, и Kostroma Kogeneratsiya Limited, владеющая пакетом в 23,86%. Ответчиком по делу также выступает экс-сенатор Чувашии Леонид Лебедев, который считается бенефициаром ПАО ТГК-2.

Генерирующая компания ТГК-2 создана весной 2005 года во времена реорганизации госкомпании РАО «ЕЭС России». В нее вошли энергетические активы в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. Энергомощность электростанций — 2,45 ГВт. Компанию после реформы приобрела группа «Синтез» Леонида Лебедева.

Актуальные бенефициары ТГК-2 не раскрываются, но, по данным отчетностей за 2022 год, компанией владеют несколько офшорных структур. «Совлинк» Дмитрия Пяткина осуществляет доверительное управление долями 57,8%, принадлежащими следующим акционерам: Janan Holdings ltd. (доля 14,54%), Raltaka Enterprises ltd. (7,23%), ООО «Корес инвест» (9,54%), Litim Trading ltd и самой ТГК-2 (25%, квазиказначейский пакет). ООО «Корес инвест» и кипрские структуры связывали с Леонидом Лебедевым. Кипрская Kostroma Kogeneratsiya Limited вошла в капитал энергокомпании в 2018 году, на тот момент ею владел Константин Селиванов — глава совета директоров ТГК-2 и советник Дмитрия Пяткина в «Совлинке». Отметим, господин Пяткин является бывшим совладельцем Башкирской содовой компании, которая в 2021 году также перешла государству после удовлетворения иска Генпрокуратуры. Около 20% акций ТГК-2 торгуется на Московской бирже. Капитализация компании — 7,7 млрд руб.

В ТГК-2 пояснили, что на время судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры, из-за чего реестродержатель ООО «Реестр-РН» не смог подвести итоги голосования на годовом собрании акционеров 30 июня. «Реестр-РН» также выступает соответчиком по иску Генпрокуратуры. В ТГК-2 не пояснили суть ограничений, а также не прокомментировали суть иска. В Генпрокуратуре не ответили “Ъ”.

В контур ТГК-2 вошли довольно старые и неконкурентные ТЭЦ, которые постоянно наращивали долги перед банками и поставщиками топлива. Судя по бухгалтерской отчетности, ТГК-2 в 2022 году почти втрое снизила прибыль, до 85,49 млн руб. Компания не платит дивиденды с 2007 года. Среди крупнейших кредиторов компании — «Газпром межрегион Ухта» (долг 4,18 млрд руб.), «Газпром межрегион Ярославль» (4,11 млрд руб.), неназванный банк (3 млрд руб.). На конец 2022 года задолженность по уплате налогов превысила 765 млн руб.

Менеджмент ТГК-2 неоднократно становился фигурантом уголовных дел.

В частности, в 2016 году под уголовное преследование попал Леонид Лебедев и другие неустановленные лица, которых обвинили в хищении у ТГК-2 $220 млн. Доверители господина Лебедева отрицали обвинения. Сам господин Лебедев, по данным зарубежных СМИ, уехал из РФ и получил кипрский паспорт. “Ъ” не удалось связаться с Леонидом Лебедевым и его представителями. В «Совлинке» не ответили на вопросы “Ъ”.

В 2021 году было возбуждено дело в отношении руководителей ТГК-2 и «Архоблэнерго» Надежды Пинигиной и Валерия Заикина. Суть претензий заключалась в том, что в 2018 году ТГК-2 по решению архангельского минимущества получила в управление АО «Архоблэнерго», а затем, по версии следствия, обвиняемые организовали закупку топлива у подконтрольной им организации по завышенным ценам. Ущерб оценивается в сумму более 300 млн руб.

Иск Генпрокуратуры имеет высокие шансы на удовлетворение, говорит управляющий партнер АБ «Большаков, Челышева и партнеры» Артур Большаков. Судебная практика по последним резонансным делам показывает, что подобные иски об изъятии активов у обвиняемых по уголовным статьям рассматриваются в необычайно быстром порядке, продолжает адвокат. Он отмечает, что раньше прокуратура, как правило, дожидалась судебных решений по уголовным делам и только после этого подавала подобные иски.

Полина Смертина, Дмитрий Козлов