Суд в Ярославле взыскал в доход государства акции ТГК-2

Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал в доход государства акции ПАО «ТГК-2». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль», который присутствует на процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ответчиками по иску являлись компании Janan Holding Limited, Kostroma Kogeneratsia Limited, Litim Trading Limited, Raltaka Entaerprises Ltd, а также ООО «Долговое агентство», ООО «Корест Инвест» и экс-член Совета Федерации Леонид Лебедев. Доля пакетов акций данных компаний в уставном капитале ПАО превышает 83%.

Ленинский районный суд рассматривал иск Генеральной прокуратуры в течение всего дня, и в итоге принял решение об его удовлетворении и изъятии пакетов акций ПАО ТГК-2 в доход государства. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Алла Чижова