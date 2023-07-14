Радиация осела в панике

Сегодня утром в ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) в цехе Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом») разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. В компании сообщили о гибели одного рабочего от механической травмы и подчеркнули, что угрозы для других сотрудников, а также для местных жителей нет. Между тем в соцсетях и мессенджерах начали распространяться слухи, что последствия инцидента куда более серьезны, чем сообщают УЭХК и власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана в цехе УЭХК произошла сегодня в 9:13. Информация быстро стала распространяться по Новоуральску, но первые официальные сообщения появились лишь спустя два часа. На предприятии заявили, что инцидент носит «локальный характер», поэтому ни жителям Новоуральска, ни работникам цеха, которых после инцидента эвакуировали, ничего не угрожает.

Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека. УЭХК — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей атомных электростанций и других ядерных энергетических установок в ядерном топливе. В УЭХК сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции предприятия поставляется на экспорт.

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев попытался успокоить горожан, попросив их не поддаваться панике и «не распространять сообщения через мессенджеры». На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что никакой опасности нет, а ситуация находится под контролем.

Позже о том, что людям не угрожает переоблучение, сообщило и Федеральное медико-биологическое агентство.

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Однако в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи, что разгерметизация баллона привела к куда более серьезным последствиям. В частности, начали появляться сообщения о якобы десятках пострадавших и нескольких погибших, о том, что врачей срочно вызывают на смены, а руководство города эвакуировалось. В комментариях под постами Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте» начали появляться сообщения, где люди сравнивают инцидент на УЭХК с аварией на Чернобыльской АЭС и ставят под сомнения официальные заявления об отсутствии опасности.

На фоне появившихся фейков и недовольства горожан «Росатом» сообщил, что на площадке были проведены замеры радиационного фона. Он составил 0,17 мкЗв, это соответствует природным значениям. В компании отметили, что в цеху, где произошла разгерметизация баллона, проводится санитарная обработка, при этом остальные цеха работают в обычном режиме.

«Всего один пострадавший. Опасности ни жизни и здоровью горожан, ни экологии, ни водным объектам нет. Все слухи о том, что вызваны десятки врачей, о том, что руководители города находятся вне территории города, не имеют никаких оснований и носят провокационный характер. Ситуация находится под контролем. Вся инфраструктура города, все учреждения работают штатно. Никакой угрозы нет»,— заявил впоследствии Вячеслав Тюменцев.

Около 16:30 УЭХК подтвердил, что в результате происшествия погиб 65-летний слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства. Он получил травму, несовместимую с жизнью.

На предприятии пообещали в ближайшее время оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 Новоуральска. Большинство из них уже вернулись домой.

В начале июля «Росатом» сообщил о запуске процесса ликвидации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов на территории УЭХК. В производственной деятельности комбината с начала его работы образуются твердые радиоактивные отходы: использованная спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлам от переплава старых центрифуг, загрязненных в процессе производственной деятельности природными радионуклидами уранового ряда. Их временно хранили на территории предприятия для последующей передачи для окончательной изоляции. После удаления накопленных отходов пункт хранения планируется ликвидировать, а территорию, где он располагался, реабилитаровать до состояния «зеленой лужайки».

Илья Смирнов, Екатеринбург