Путь в небо оценили недешево

Домодедовский городской суд Московской области признал виновными в коммерческом подкупе бывших топ-менеджеров авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова и Бориса Камышева. В ходе процесса было установлено, что за 1,5 млн руб. они способствовали трудоустройству летчика на должность второго пилота Airbus A320neo. При этом господину Бадракову пришлось ответить еще и за мошенничество: как оказалось, за решение вопросов годности пилотов по медицинским показателям он тоже брал деньги, но такого рода обязательства выполнить не мог. Господин Камышев получил семь лет лишения свободы, господин Бадраков — восемь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мансур Бадраков

Фото: Архив Мансура Бадракова Мансур Бадраков

Фото: Архив Мансура Бадракова

Домодедовский горсуд признал в четверг виновным в особо крупном коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) бывшего заместителя гендиректора S7 Бориса Камышева и отправил осужденного в колонию строгого режима на семь лет. Его коллега, экс летный директор компании Мансур Бадраков получил на год больше, поскольку оказался причастен еще и к крупному мошенничеству (ч. 3 ст. 159 УК РФ). А отставной пилот-инструктор S7 Михаил Гусев, передавший своим начальникам деньги и обвиненный в посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ), отделался условным сроком в четыре года. Наконец, компанию авиаторам составила официально неработающая Галина Карнаухова, решившая через господина Бадракова передать вознаграждение врачам Центральной врачебной летной экспертной комиссии (ВЛЭК). Летный директор деньги не донес, поэтому Галина Карнаухова получила от Домодедовского суда семь лет колонии общего режима за попытку дачи крупной взятки (ст. 30 и ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Пока продолжались предварительное следствие и судебный процесс, авиаруководители находились под домашним арестом, а пилот и взяткодательница — под подписками о невыезде, поэтому все четверо приехали в суд на оглашение приговора самостоятельно.

Вышел же из зала в сопровождении родственников только бывший летчик Гусев. Остальных забрал конвой.

Решение горсуда еще не вступило в законную силу, и представители всех троих приговоренных к реальным срокам обещали обжаловать его. Тем не менее ждать апелляционного процесса осужденным придется в следственном изоляторе.

Напомним, в июне 2021 года в управление «Т» ФСБ РФ, отвечающее за «контрразведывательное обеспечение» транспортной инфраструктуры, поступило заявление одного из гражданских летчиков. Автора возмутила заявленная ему стоимость трудоустройства в S7 на должность второго пилота экипажа недавно полученных компанией Airbus A320neo. Изначально речь, по словам заявителя, шла о сумме 1,85 млн руб., но после переговоров, проведенных им с пилотом-инструктором S7 Гусевым уже под скрытым контролем ФСБ, размер взноса сократился до 1,5 млн руб. При передаче денег господина Гусева задержали в офисном помещении аэропорта Домодедово, а сразу после его экспресс-допроса выяснились и личности конечных получателей коммерческого подкупа. В итоге тем же летом господа Гусев, Бадраков и Камышев были уволены со своих должностей, а ГСУ СКР по Московской области возбудило в отношении них уголовное дело по соответствующим статьям УК РФ.

Как пояснила старший помощник руководителя ГСУ Ольга Врадий, сотрудники 2-го управления главка назначили и провели несколько сложных судебных экспертиз, включая фоноскопическую и лингвистическую, собрав, таким образом, убедительные доказательства причастности обвиняемых к коммерческому подкупу. Интересно, что уже в процессе расследования удалось выявить еще один, не зафиксированный сразу коррупционный эпизод.

Как оказалось, за криминальные вознаграждения летный директор S7 Бадраков брался решать не только кадровые, но и медицинские вопросы.

За 350 тыс. руб. он пообещал своей знакомой Карнауховой обеспечить прохождение ее сына, курсанта летного училища, через Центральную ВЛЭК с последующим трудоустройством. Получив деньги, директор, как выяснило следствие, никому их не отдал. Присвоив адресованное врачам вознаграждение, господин Бардаков обеспечил себе, соответственно, дополнительное обвинение в хищении средств матери курсанта.

Своей вины в инкриминируемом ей преступлении взяткодательница Карнаухова не признала. По-прежнему считают себя невиновными и взяткополучатели Бадраков и Камышев. Как пояснили “Ъ” в Домодедовской городской прокуратуре, раскаялся и активно сотрудничал со следствием только посредник Гусев. Это и обеспечило бывшему пилоту условный срок. Комментировать приговор в S7 Airlines не захотели, ссылаясь на то, что ни один из осужденных не является сотрудником компании.

Сергей Машкин