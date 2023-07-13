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Коммерсантъ FM
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«Наследники» претендуют на свое

Какие картины будут бороться за «Эмми»

Платформы HBO и HBO Max вышли в лидеры по числу номинаций на «Эмми». Американская телеакадемия представила список претендентов на премию в 2023 году. Проекты от HBO суммарно могут получить 127 статуэток, а конкурирующий с ними стриминговый сервис Netflix — 103. При этом больше всего номинаций собрали сериал о семье главы международного медийного конгломерата «Наследники» и многосерийная постапокалиптическая драма «Одни из нас». Они претендуют на 27 и 24 статуэтки, соответственно.

Фото: HBO

Фото: HBO

В пятерку по количеству номинаций также вошли сериалы «Белый лотос» о приключениях постояльцев дорогого гавайского отеля, «Тед Лассо» — о жизни тренера по футболу и «Удивительная миссис Мейзел» — об истории американской домохозяйки 50-х годов, которая внезапно обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу.

В чем особенность образов главных героев сериала «Наследники»

При этом лидер по числу номинаций — сериал "Наследники" — скорее всего, в итоге и станет наиболее титулованным, считает независимый кинокритик Иван Афанасьев:

«Это завершение, наверное, самого важного сериала, который поменял наше представление об этом жанре. По сути, "Наследники", как костюмная драма XVIII века, вплоть до барочной музыки. Смысл в том, что все эти дворцовые интриги перекочевали в современные большие корпорации.

То есть современная знать, короли — это крупные бизнесмены. И мы видим всю невероятно реалистичную подноготную, практически документальную. Это какой-то запредельный уровень жизни, просто чувствуешь себя во время просмотра наблюдателем, как будто тебе открывают ширму, и ты видишь скрытый до этого мир с невероятной правдоподобностью. И как это отыгрывают актеры, как это снято, какая прекрасная операторская работа».

Впрочем, интрига вокруг лауреатов «Эмми» в 2023 году все же сохраняется, и выбрать явного победителя будет непросто. Так считает киноэксперт, колумнист издания «Московские новости» Даниил Ротштейн:

Почему критики не в восторге от нового фильма Роберта Родригеса

«Интересная ситуация складывается вокруг "Одни из нас". Я не был уверен в такой серьезной представленности этого сериала в наградном сезоне. Все-таки это игровая адаптация, а такому жанру многие годы все были настроены скептически.

Если "Одни из нас" соберет большое количество наград, это станет историческим моментом. Он превратится уже в высокорейтинговую игровую адаптацию. Но я подозреваю, что при прочих равных все-таки больше наград заберут "Наследники" и "Белый лотос".

Юбилейная 75-я церемония вручения наград «Эмми» пройдет 18 сентября в Лос-Анджелесе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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