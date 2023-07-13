Комитет Госдумы рекомендовал вернуть серебряные медали в школы

Комитет Госдумы по просвещению одобрил ко второму чтению законопроект, согласно которому выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо», смогут получить серебряную медаль.

Поправки ко второму чтению планируется ввести в законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, внесенный на рассмотрение в мае. Согласно документу, для получения медали «За особые успехи в учении» II степени выпускник должен получить не более двух оценок «хорошо» и остальные «отлично».

Еще одна поправка ко второму чтению — изменение названия школьной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины». Поправками также вводятся занятия по «профориентации», которые, согласно мнению авторов, помогут школьникам выбрать профессию, например, за счет экскурсий на предприятия.

Документ был внесен на рассмотрение депутатами Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в конце мая, затем принят в первом чтении в июне. По словам госпожи Казаковой, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде подразумеваются высадка деревьев и цветов на школьной территории, участие в оформлении класса к мероприятиям, помощь в библиотеке и т. д. С предложением ввести обязательное трудовое воспитание в мае 2022 года выступили депутаты Госсовета Удмуртии. В своем обращении к Госдуме и правительству РФ они указали на позитивный опыт советской школы по воспитанию общества, любящего труд, и предложили вернуть в образовательный обиход школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аттестат не достанется без труда».

Полина Мотызлевская