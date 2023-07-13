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Коммерсантъ FM
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Картаполов прокомментировал отстранение генерал-майора Попова после доклада о проблемах в армии

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») отреагировал на заявление командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова о его отстранении от службы после доклада о проблемах в армии. Депутат считает, что его слова были услышаны и что будут приниматься меры.

«Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных. Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать»,— сказал господин Картаполов URA.RU.

Аудиообращение господина Попова об отстранении от службы накануне, 12 июля, опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего Южного военного округа Андрей Гурулев («Единая Россия»). В сообщении господин Попов обратился к своим подчиненным и рассказал, что в докладе заявил о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». Первый вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что обращение генерал-майора было непубличным и размещено в закрытых чатах, а господин Гурулев сделал из него «политическое шоу». «Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться»,— написал господин Турчак в Telegram.

Леонид Уварчев

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