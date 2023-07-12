В свердловском селе Шайдуриха в пожаре пострадали 27 домов, введен режим ЧС

Огонь в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) Свердловской области распространился на 27 строений, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. Постановлением главы Невьянска Александром Берчуком до 21 июля в лесах городского округа введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым от пожара в свердловском селе Шайдуриха. Вид из СНТ "Лесные дачи"

Фото: Предоставлено читателем Дым от пожара в свердловском селе Шайдуриха. Вид из СНТ "Лесные дачи"

Фото: Предоставлено читателем

По данным МЧС, на месте возгорания работают 140 пожарных и 46 единиц техники. Как сообщили в правительстве, из Шайдурихи в пункт временного размещения в Невьянске эвакуированы восемь человек.

Жители СНТ «Лесные дачи», которое находится вблизи Шайдурихи, опасаются возможного распространения огня, рассказал «Ъ-Урал» владелец дома в СНТ. Как сообщил лесничий председателю «Лесных дач», необходимо организовать круглосуточную охрану садов. «Очаг возгорания далеко, но будьте осторожны»,— добавил он.

Напомним, из села Шайдуриха временно эвакуируют жителей из-за природного пожара. Быстрому распространению огня способствуют сухая погода и порывы ветра до 27 м/с. Сотрудники ГИБДД ограничили движение в селе и на 59-60 км трассы Верхняя Пышма — Невьянск.

Полина Хабарова

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