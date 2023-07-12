ГИБДД ограничила движение транспорта на трассе «Верхняя Пышма - Невьянск» из-за пожара в Шайдурихе

Сотрудниками свердловской Госавтоинспекции ограничено движение транспорта в селе Шайдурихе (Невьянский городской округ) из-за пожара. Напомним, там горят несколько жилых домов, людей эвакуируют. Кроме того, по данным ГИБДД, ограничение ввели и на автодороге «Верхняя Пышма - Невьянск» 59-60 км. Объехать этот участок можно через село Аятское.

«Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, информируют водителей об ограничении движения. Местным жителям помогают вынести из домов ценные вещи, оказывают помощь пожилым людям, чтобы они своевременно покинули дома»,— рассказали в ГИБДД.

По данным МЧС, быстрому распространению огня способствуют сухая погода и порывы ветра до 27 м/с.

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