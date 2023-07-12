Из свердловского села Шайдуриха эвакуируют жителей из-за природного пожара, огонь распространяется на дома

Из села Шайдуриха (Невьянский городской округ) Свердловской области временно эвакуируют жителей из-за природного пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Дым от пожара в селе Шайдуриха. Вид из СНТ "Лесные дачи"
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По данным правительства, из Невьянска направлены три автобуса, которые доставят людей в пункт временного размещения. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на шесть жилых домов в селе. «Существует угроза распространения»,— сказано в сообщении.
На месте возгорания работают 80 сотрудников МЧС и 26 единиц техники. Быстрому распространению огня способствуют сухая погода и порывы ветра до 27 м/с. Информации о пострадавших нет.
Для контроля за обстановкой на место пожара прибыл начальник регионального ГУ МЧС Виктор Теряев. Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному министерству природных ресурсов и общественной безопасности взять ситуацию на особый контроль.