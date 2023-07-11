Deutsche Bank призвали расплатиться активами

Российские активы Deutsche Bank рискуют первыми среди иностранных кредитных организаций попасть здесь под национализацию. По крайней мере, этого через суд пытается добиться «дочка» «Газпрома» — компания «Русхимальянс» обратилась с иском в арбитраж Санкт-Петербурга с требованием к Deutsche Bank выплатить почти 24 млрд руб. по банковским гарантиям, а также неустойку за просрочку. Кроме того, «Русхимальянс» пытается в качестве погашения долга получить подразделение организации в РФ. Однако судья пока оставил заявление без движения и предложил истцу предоставить дополнительные документы в арбитраж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Orlowski/File Photo, Reuters Фото: Ralph Orlowski/File Photo, Reuters

Вероятно, пауза в разбирательстве возникла неслучайно, предположил адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«Про переход доли — это интересный шаг, прямо новое слово в праве и в практике, то есть такого пока что еще не было.

Обычно по указу президента Российской Федерации происходила своего рода национализация таких активов, например, вспомним историю того же "Юнипро".

В этом случае у истца есть полная возможность заявить подобные требования. И, вероятно, суд приостановил этот процесс, потому что не знает, как на это реагировать. Видимо, они там сейчас консультируются с коллегами по этому вопросу. Но заявление российской компании тоже можно понять, то есть ей нужны деньги, она хочет, чтобы ее права были как-то защищены в этой ситуации. Будем смотреть, как этот кейс будет развиваться.

Вместе с тем я думаю, что необходимости в национализации нет. У истца есть возможность заявить любые требования, просто нужно посмотреть, как на это отреагируют суды. У нас есть первая инстанция, которая может вынести решение. Потом, скорее всего, тот же Deutsche Bank его оспорит в апелляции. И уже после нее, когда решение вступит в силу, это станет сформированной практикой».

Директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев допускает, что приостановка разбирательства — это своеобразный сигнал Deutsche Bank, чтобы тот самостоятельно покинул российский рынок:

«Я бы не сказал, что ситуация, в которой в настоящее время находятся зарубежные банковские учреждения в Российской Федерации, очень комфортная. Все равно даже для тех, кто хочет отсюда выйти, это связано с неминуемыми потерями. Кроме того, банковскую лицензию не так просто сдать — это совокупность активов и пассивов, многие из которых завязаны на различные переплетающиеся между собой цепочки расчетов, а они сейчас становятся невозможными.

Возможно, для некоторых иностранных игроков это будет дополнительным аргументом для того, чтобы выйти из России, списав все существующие активы в потери.

Вероятно, это еще один намек западным учреждениям, что они должны либо перейти твердо на сторону России во всех международных спорах, включая политические, либо потерять все, что здесь нажито непосильным трудом.

Поэтому все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Вместе с тем то, что такого рода дела имеют право на существование, не вызывает у меня сомнений.

"Газпром" оказался в ситуации, когда вести дела нужно в принципиально иных условиях, нежели он делал это раньше. Многократное падение выручки и, вообще говоря, схлопывание перспектив бизнеса, наверное, не оставляет другого выхода, в том числе и с точки зрения менеджмента, кроме как искать причины и пытаться каким-то образом минимизировать неизбежные в данной ситуации потери. Я бы не исключал и наличие таких внутрикорпоративных мотивов».

Ранее «Русхимальянс» подал иск против еще одного банка Германии — Commerzbank. В этом случае сумма претензий — чуть менее 9 млрд руб. Кроме того, в январе по иску все той же «дочки» «Газпрома» суд арестовал российские активы немецкой инжиниринговой компании Linde. Речь шла об имуществе стоимостью чуть более 35 млрд руб.

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Александр Рассохин