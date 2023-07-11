Уклонисты от призыва не смогут водить машину

11 июля также вступает в силу приказ МВД №426 от 21 июня 2023 года о порядке ограничения прав военнообязанных на управление автомобилем. Гражданин, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, лишается права управлять транспортным средством, получать и менять водительское удостоверение.

Напомним, что в апреле президент Владимир Путин подписал закон о введении единого реестра военнообязанных. Со дня получения повестки из военкомата (как в электронном, так и в бумажном виде) гражданин будет ограничен в получении банковских кредитов, в выезде из России, в пользовании транспортом и регистрации его в органах ГИБДД. Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву, заявлял ранее глава Минцифры Максут Шадаев.

В течение суток после формирования повестки в реестре информация об ограничениях на управление автомобилем вносится в федеральную информационную систему Госавтоинспекции, доступ к которой есть у всех сотрудников ГИБДД. Отметим, что действующим КоАП (ст. 12.7) предусмотрены санкции в случаях, если у водителя вообще нет прав или он лишен их по решению суда,— отдельное наказание за езду с «ограниченными» правами отсутствует. Каким образом будут наказывать уклонистов-автомобилистов, неизвестно, пояснений от властей не поступало.

Наложенное полицией ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены помимо явки в военкомат станет также удовлетворенная жалоба автомобилиста, которому удастся доказать, что не обязан исполнять требование о явке.

Иван Тяжлов