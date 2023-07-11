Стоимость электромобиля i-Sky может составить до 4 млн рублей

Продажу электромобиля i-Sky российского бренда Evolute намерены начать в конце третьего квартала, заявил управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников. По его словам, к концу августа машины начнут поступать в дилерские центры. Цена электромобиля может составить до 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evolute Фото: Evolute

«Мы хотели бы в конце третьего квартала начать уже продажи машин, произведенных в России на липецком заводе "Моторинвест" и, соответственно, уже четвертый квартал — это полномасштабные продажи по всей сети»,— рассказал он ТАСС в кулуарах выставки «Иннопром-2023».

Электрический седан Evolute i-Pro дебютировал в России в октябре 2022 года. Вслед за ним в ноябре были начаты продажи кроссовера Evolute i-Joy. В конце марта 2023-го Evolute показал электрокроссовер i-Sky. Новинка получила 204-сильный электромотор и батарею 85,9 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 500 км.

Лаура Кеффер