Evolute показал новый электрокроссовер i-Sky

Компания «Моторинвест» (выпускает электромобили под брендом Evolute) представила новую модель — электрический кроссовер i-Sky.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Evolute i-Sky

Фото: Evolute Evolute i-Sky

Фото: Evolute

Новинка получит 204-сильный электромотор и батарею 85,9 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 500 км. Детальная информация о модели, включая интерьер, будет раскрыта позже. Стоимость новинки, которая представляет собой вариант Dongfeng Forthing Thunder, также назовут ближе к старту продаж.

Сборка Evolute i-Sky на российском заводе в Липецкой области стартует во втором квартале 2023 года. Напомним, в настоящее время линейка марки в России состоит из двух моделей — электрический седан Evolute i-Pro вышел на российский рынок в октябре 2022 года, а вслед за ним в ноябре были начаты продажи кроссовера Evolute i-Joy.

Максим Вершинин

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