Главные новости к утру 11 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился направить в парламент страны протокол о приеме Швеции на вступление в НАТО, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, господин Эрдоган пообещал сделать это как можно скорее, а Швеция — способствовать возобновлению процесса вступления Турции в Евросоюз. Подробнее

ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки в соцсетях аккаунтов, которые, по мнению Киева, содержали «российскую дезинформацию». В Палате представителей считают, что из-за отсутствия должной проверки удалялись аккаунты, в которых критиковались действия России.

Минпромторг предложил производителям смартфонов и планшетов разработать график портирования ОС «Аврора» от «Ростелекома» на свои устройства и начать их продажу в потребительском сегменте, узнал «Ъ». Также в министерстве запретили сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты на любых ОС, кроме «Авроры». Подробнее

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией. В этом случае можно будет размещать постоянные военные базы у границ с РФ.

С начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11% из-за логистических сложностей и девальвации рубля. Во второй половине года цены могут вырасти еще на 10–15%. О причинах

Суд в Петербурге удовлетворил жалобу на СКР со стороны охранника, который не пустил на стройку Александра Бастрыкина. Он пожаловался на то, что был признан подозреваемым по делу о превышении полномочий через несколько дней, как Генпрокуратура его отменила. Подробнее о конфликте

О событиях 11 июля — в анонсах «Ъ».