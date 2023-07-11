Главные анонсы 11 июля

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Вильнюсе состоится саммит стран НАТО. Перед началом саммита пройдет пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Арбитражный суд Москвы проведет основные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих (признана иностранным агентом), и соратнице Алексея Навального.

В Москве в судебном участке мирового судьи № 422 пройдут заседания по делам об административном правонарушении в отношении компании Apple, Twitch, Dropbox, Discord.

Басманный суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.

В Минске начнется визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

В Литве и Бельгии пройдут визиты премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В Белоруссии вступает в силу закон об утрате гражданства лицами, осужденными за экстремистскую деятельность и проживающими за рубежом.