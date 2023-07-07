Белый дом изменил правила предоставления грантов из федерального бюджета на поддержку «научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня» — 15 площадок, объединяющих ведущие университеты и бизнес в рамках нацпроекта «Наука и университеты» для отработки моделей коммерциализации исследований. Объем грантов, которые правительство выделяет НОЦ, будет теперь зависеть от успешности их работы. Расширен и список параметров для ее оценки, в том числе за счет объема привлечения ими внебюджетных средств, что позволит выявить уровень реальных достижений центров и предоставить больше средств самым эффективным из них.

Образовательная конкуренция

Белый дом увязывает финансирование университетов с результатами их работы

Белый дом изменил правила предоставления грантов из федерального бюджета на поддержку «научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня» — 15 площадок, объединяющих ведущие университеты и бизнес в рамках нацпроекта «Наука и университеты» для отработки моделей коммерциализации исследований. Объем грантов, которые правительство выделяет НОЦ, будет теперь зависеть от успешности их работы. Расширен и список параметров для ее оценки, в том числе за счет объема привлечения ими внебюджетных средств, что позволит выявить уровень реальных достижений центров и предоставить больше средств самым эффективным из них.

Михаил Мишустин подписал постановление правительства №1001 от 4 июля 2023 года — это разработанные Минобрнауки правила предоставления федеральных грантов на поддержку НОЦ мирового уровня. Изменения необходимы для оценки деятельности центров с применением балльной системы и ротации получателей грантов по итогам разделения их на группы лидеров, стабильных и отстающих. Первая получит максимальный размер гранта, вторая — базовую часть гранта и третья — минимальную часть гранта и «желтую карточку», при этом оценка НОЦ по новым правилам начнется уже в этом году.

«НОЦ мирового уровня» — 15 площадок, объединяющих вузы и научные организации с бизнесом при поддержке одного или нескольких регионов в рамках нацпроекта «Наука и университеты» для отработки моделей коммерциализации науки. Как сообщили “Ъ” в Минобрнауки, деятельность НОЦ в 2022 году способствовала получению более 3 тыс. патентов на изобретения в приоритетных областях НТР, разработке и передаче для внедрения более 2 тыс. конкурентоспособных технологий и видов высокотехнологичной продукции, а также созданию 13,7 тыс. высокотехнологических рабочих мест. В 2022 году на гранты (от 55 млн до119 млн руб.) было направлено более 1,6 млрд руб.

«Старая система оценки больше ориентировалась на достижение НОЦ количественных параметров программы их деятельности. В новой введен компонент качественной оценки, призванной выявить уровень реальных достижений НОЦ и степень интеграции входящих в них научных и образовательных организаций с предприятиями регионов»,— пояснили “Ъ” в ведомстве. Среди качественных критериев (их 12) есть, например, общее число разработанных результатов интеллектуальной деятельности за год, количество технологических проектов, готовых к трансферу, объем финансирования НОЦ из регионального бюджета. Также в результаты работы НОЦ теперь будет включаться «объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию программы деятельности центра». В феврале прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что одним из главных критериев успешности НОЦ будет размер вкладываемых бизнесом средств в их проекты. «И чем больше бизнес будет вкладывать, тем больше мы, со своей стороны, будем помогать таким центрам»,— говорил он. Напомним, бюджеты до сих пор остаются главным источником финансирования науки в РФ (в среднем порядка 60–70% расходов на исследования и разработки), что не способствует коммерциализации исследований.

Новая же методика впервые предлагает механизм перераспределения финансирования между НОЦ по результатам оценки их деятельности, отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. После двух лет неполного достижения показателей эффективности финансирование центра могут сократить в пользу других участников программы, что даст возможность здоровой научной конкуренции НОЦ и обеспечит поддержку лучших, наиболее эффективных центров.

Сейчас центры реализуют более 170 технологических проектов, в работе участвуют 145 вузов,140 научных организаций и более 300 технологических компаний. В Минобрнауки “Ъ” уточнили, что решение об объемах бюджетного финансирования каждого отдельного центра на 2023 год (совокупно 1,8 млрд руб.) будет принято на заседании Совета НОЦ при правительстве, его проведение планируется в июле.

Венера Петрова