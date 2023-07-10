«Полюс» поманил выкупом

Золотодобывающая компания «Полюс» объявила о крупнейшем в этом году обратном выкупе акций. Эмитент готов потратить почти 580 млрд руб., заплатив в 1,4 раза выше рыночной цены. Но с учетом условия удовлетворения заявок «в порядке их поступления» и наличия крупных акционеров миноритарии не рассчитывают на существенные объемы выкупа. Распределение прибыли может оказаться адресным, а не равномерным, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Акции «Полюса» оказались самыми популярными на Московской бирже 10 июля. Объем операций превысил 33 млрд руб. Это не только рекордное значение для бумаг за все время обращения, но и больше, чем по акциям Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Газпрома» и «Роснефти», вместе взятым. В ходе торгов акции вырастали почти на 15% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Однако по итогам основной сессии котировки остановились чуть ниже 11 тыс. руб., что всего на 2,6% выше закрытия пятницы.

Инвесторы отреагировали на решение совета директоров «Полюса» провести выкуп до 30% акций. Цена выкупа установлена в размере 14,2 тыс. руб., что на 32,6% превышало цену закрытия торгов в пятницу. То есть компания готова потратить 579,4 млрд руб. Это крупнейшая программая обратного выкупа из объявленных российскими эмитентами в 2023 году. Так, «Магнит» время выкупает 29,8% у нерезидентов (на 67,3 млрд руб.). До конца года будут выкупать акции с рынка девелоперская группа «Самолет» (на 10 млрд руб., см. “Ъ” от 30 мая), «Норильский никель» (около 6 млрд руб.), «Инарктика» (на 1 млрд руб.).

По данным отчетности «Полюча», на 31 декабря 2022 года 46,35% принадлежало МКАО «Вандл Холдингс Лимитед», 29,99% — ООО «Группа Акрополь». Оставшиеся акции в основном находятся в свободном обращении. Согласно отчетности по РСБУ, компания в 2022 году получила убыток в 241,4 млрд руб. Исходно совет директоров компании планировал выплатить дивиденды за прошлый год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, но впоследствии пересмотрел решение и рекомендовал собранию акционеров дивиденды не выплачивать. Однако годовое собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Выплата дивидендов и выкуп акций — способы распределения прибыли между акционерами. Причем часто компании, которые осуществляют обратный выкуп акций, «дают инвесторам сигнал о том, что они считают, что бумаги компании существенно недооценены», отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ, в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 17 февраля: «Когда мы имеем дело с публичными акционерными обществами, одним из самых значимых критериев инвестирования является перспектива получения дивидендов».

Однако в данном случае инвесторы менее оптимистичны. Как отмечает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов, нюанс выкупа в том, что «заявки будут удовлетворяться в порядке поступления» (так говорится в сообщении компании).

По словам Анны Михайловой, отсутствие правила pro-rata (пропорциональное распределение) «не позволит всем участникам поучаствовать в выкупе». Крупнейшие владельцы с высокой вероятностью быстрее остальных подадут заявку и закроют возможную квоту по выкупу 29,99%, считает она.

Как отмечает господин Павлов, в случае с условиями выкупа, предложенного «Полюсом», «распределение прибыли может оказаться адресным, а не равномерным». И по факту миноритарии могут успеть продать совсем небольшой в совокупности пакет бумаг, полагает он. В целом, по словам директора департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александра Цыганова, уменьшение доли других акционеров укрепляет позиции основных, мажоритарных акционеров.

Вместе с тем, обращают внимание аналитики «Велес Капитал», финансирование выкупа будет осуществляться как за счет собственных средств, так и за счет привлечения долга.

По оценке инвесткомпании, на конец первого полугодия у «Полюса» будет около $2 млрд денежных средств (около 182 млрд руб.). Поэтому потребуется привлечь еще около 400 млрд руб., или $4,4 млрд, что значительно увеличит долговую нагрузку компании.

В результате, по мнению аналитиков, с такой долговой нагрузкой компания сосредоточится на гашении долга и не будет выплачивать дивиденды в текущем году и, возможно, в первом полугодии 2024 года.

Дмитрий Михайлович