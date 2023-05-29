«Самолет» взлетает с рынка

Девелоперская группа «Самолет» проведет buyback на сумму до 10 млрд руб. Выкуп акций — дополнительный способ выплат акционерам, однако, по мнению аналитиков, пример девелопера вряд ли окажется заразительным. В условиях тотальной перестройки бизнеса, потери западных рынков и усложнения логистики немногие компании способны позволить себе делиться ликвидностью с акционерами. Большинство, наоборот, отказываются даже от дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

Совет директоров группы «Самолет» поручил менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций (buyback) на сумму до 10 млрд руб. до конца года. В компании объяснили решение тем, что «справедливая оценка стоимости чистых активов в пять раз выше текущей капитализации, а динамика цены акций не отражает кратный рост бизнеса за последние несколько лет».

Выкупит бумаги дочерняя компания, чтобы «использовать в общекорпоративных целях». По итогам биржевых торгов 26 мая капитализация «Самолета» оценивалась в 168,5 млрд руб. Таким образом, объем выкупа составит 6% от капитализации на эту дату.

По итогам торгов 29 мая акции компании прибавили в цене более 9%, а капитализация превысила 184,5 млрд руб.

Использование buyback было распространено на фондовом рынке США, отмечают эксперты. Это стало обычной практикой в силу крайне мягкой кредитно-денежной политики — выплаченные деньги замещались практически бесплатными кредитами, отмечает управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров. В России же, добавляет он, стоимость кредитных ресурсов остается повышенной, особенно для компаний второго эшелона, так что практика замещения капитала долгом доступна только крупнейшим компаниям с высокими кредитными рейтингами, как МТС или в свое время «Детский мир». В этом году продолжил выкуп собственных акций банк «Санкт-Петербург».

Buyback на российском рынке использовали эмитенты с опережающим ростом масштабов операционной деятельности и привлекательной доходностью для инвесторов, добавляет главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Акции девелопера «Самолет» как раз относятся к этой категории, уточняет она. «Самолет» считает свои акции недооцененными с учетом бурного роста бизнеса, поэтому видит покупку бумаг хорошей инвестицией, полагает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Выкуп акций — это еще и способ поделиться прибылью с акционерами, отмечает господин Александров. Если приобретенные бумаги будут погашены, увеличится и стоимость оставшихся. Однако на российском рынке больше развита дивидендная культура, нежели практика выкупа акций, уточняет господин Суверов.

Чтобы выкупать акции, нужны свободные денежные средства. Как отмечает Дмитрий Александров, по данным отчетности по МСФО, на конец 2022 года остатки на счетах и краткосрочных депозитах «Самолета» оценивались в 9,8 млрд руб.

Кроме того, компания «очень профессионально работает на рынках капитала, для нее доступны и облигационные заимствования», отмечает эксперт.

Между тем у большинства российских компаний в этом году «есть понимание выросшей неопределенности бизнеса, поэтому не все даже платят дивиденды», говорит Сергей Суверов (только 29 мая стало известно, что от дивидендов в этом году планируют отказаться, например, ВТБ, «Детский мир», ММК, НЛМК, «Вымпелком» и ряд других). В условиях тотальной перестройки бизнеса, потери западных рынков и усложнения логистики, подчеркивает Дмитрий Александров, «мало компаний могут себе позволить тратить ликвидность на выплаты акционерам, поэтому вряд ли пример "Самолета" станет заразительным».

Ксения Куликова