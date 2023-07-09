Власти Сочи запретили купание на пляжах города до 10 июля

Купание на пляжах Сочи запрещено до конца суток 10 июля, сообщил департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города в Telegram. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.

«На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. ...Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. ...Запрет будет снят, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм»,— говорится в заявлении департамента.

В ночь на 9 июля в Сочи прошла серия «залповых ливней», были подтоплены дома в Хостинском районе города, потоком воды снесло десять машин. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе организованы пункты временного размещения для тех, чьи дома затопило.

Вчера, 8 июля, ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило до 10 июля штормовое предупреждение на участке от Анапы до курортного микрорайона Магри в Сочи. Ведомство предупредило об опасности формирования смерчей над морем.

Эрдни Кагалтынов