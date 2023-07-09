В Сочи для пострадавших от подтоплений развернули пункты временного размещения

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе организованы пункты временного размещения для тех, чьи дома затопило во время проливных дождей.

Господин Копайгородский написал в Telegram, что в результате «залповых ливней», прошедших ночью 9 июля, были сильно затоплены цокольные этажи домов на улицах Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5.

«В дома вода не зашла, эвакуация жителей не потребовалась. Уже ведем откачку воды, привлечено более 60 сотрудников и 15 единиц техники», — написал он. По его словам, в микрорайоне «Звездочка» частично пострадала дорожная инфраструктура, но общественный транспорт ходит по расписанию.

Анастасия Ларина