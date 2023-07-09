Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи для пострадавших от подтоплений развернули пункты временного размещения

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе организованы пункты временного размещения для тех, чьи дома затопило во время проливных дождей.

Господин Копайгородский написал в Telegram, что в результате «залповых ливней», прошедших ночью 9 июля, были сильно затоплены цокольные этажи домов на улицах Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5.

«В дома вода не зашла, эвакуация жителей не потребовалась. Уже ведем откачку воды, привлечено более 60 сотрудников и 15 единиц техники», — написал он. По его словам, в микрорайоне «Звездочка» частично пострадала дорожная инфраструктура, но общественный транспорт ходит по расписанию.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...