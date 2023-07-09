Ученые снова назвали предков людей каннибалами

Ученые из Национального музея естественной истории при Смитсоновском университете заявили об обнаружении старейшего свидетельства того, что предки человека поедали себе подобных. Они описали кость древнего гоминина возрастом 1,45 млн лет со следами надрезов, сделанных каменным инструментом. Авторы исследования считают наиболее вероятным объяснением именно употребление гомининами в пищу мяса друг друга, однако другие ученые восприняли находку скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Найденная кость древнего гоминина и увеличенный участок, на котором видны следы надрезов,

Фото: Springer Nature Найденная кость древнего гоминина и увеличенный участок, на котором видны следы надрезов,

Фото: Springer Nature

Статья об открытии была опубликована в конце июня в научном журнале Scientific Reports. Авторы исследования изучили ископаемые остатки гоминина — это подсемейство гоминидов, к которому относится человек, а также шимпанзе, гориллы и некоторые вымершие виды,— чей возраст оценивается в 1,45 млн лет. На этих остатках, найденных в местности Кооби-Фора в Кении, исследователи обнаружили следы того, что их резали каменными орудиями.

Авторы статьи — палеоантропологи Бриана Побинер, Майкл Пант и Тревор Кивил — сочли это серьезным доказательством того, что древние предки человека убивали и ели других представителей родственных видов. Изначально госпожа Побинер изучала кости древних предков людей из коллекции Национального музея Найроби в Кении, чтобы понять, какие доисторические хищники могли охотиться на них. В итоге на одной их костей она и обнаружила следы надрезов.

Бриана Побинер отправила слепок этой кости своему коллеге Майклу Панту из Колорадского университета. Он сделал 3D-модель кости и сравнил повреждения на ней с базой данных, в которой содержится информация о без малого 900 следах укусов разных животных, надрезов и других вариантов повреждений. По мнению господина Панта, девять из одиннадцати повреждений на кости точно соответствуют надрезам, сделанным каменными орудиями. Остальные два повреждения были нанесены, скорее всего, зубами хищника, такого как саблезубая кошка.

Ученые признают, что подобные надрезы сами по себе не являются стопроцентным доказательством того, что гоминин, кость которого они изучали, был съеден сородичами. Но Бриана Побинер и ее коллеги считают, что это наиболее вероятный сценарий: надрезы указывают на то, что, скорее всего, ножом старались снять мясо с кости.

«Эти надрезы очень похожи на то, что я видела на остатках животных, которых разделывали для употребления в пищу. Наиболее вероятным кажется, что мясо с… ноги было съедено… причем с целью питания, а не в рамках ритуала»,— отмечает Бриана Побинер.

«Информация, которая у нас есть, говорит о том, что гоминины ели других гомининов как минимум 1,45 млн лет назад. Есть много других примеров того, как виды из эволюционного древа человека употребляли друг друга в пищу, но эти остатки подтверждают, что родственники нашего вида начали поедать друг друга ради выживания куда раньше, чем считалось до сего момента»,— считает она.

Некоторые ученые, не принимавшие участия в исследовании, согласны со сделанными выводами. Так, зооархеолог из Витватерсрандского университета (ЮАР) Рафаэль Ханон заявил, что это следы действительно больше похожи на то, что злосчастную ногу съели, а не использовали в каких-то ритуальных действиях. Правда, оговорился он, по одному лишь факту, что мясо было срезано, нельзя с уверенностью говорить о каннибализме.

Авторы исследования также подчеркивают, что это не обязательно каннибализм — потому что в данном случае гоминины должны были поедать представителей своего, а не просто родственных видов. Сначала считалось, что изученная кость принадлежала парантропу Бойса, после дальнейших исследований — что человеку прямоходящему. Однако в итоге ученые признали, что невозможно с достаточной точностью определить вид этого гоминина.

Мнение, что это исследование подтверждает употребление гоминидами друг друга в пищу, оспаривается другими учеными. Пальмира Саладье, зооархеолог из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции, считает, что у ученых нет достаточных данных, чтобы судить об этом. Она отмечает, что здесь могут иметь место как употребление этого мяса в пищу, так и ритуальное поедание мяса поверженного врага или даже какие-то ритуальные действия без употребления мяса, а просто с его отрезанием.

Археолог Кейптаунского университета Йонатан Сахле отмечает, что это открытие, как и многие другие, оставляет простор для интерпретаций. В целом каннибализм каменного века, по его мнению, мог иметь место, «но нынешних данных недостаточно, чтобы прийти к такому выводу».

С этим согласен Тим Уайт, палеоантрополог из Калифорнийского университета в Беркли, который сам занимался изучением подобных следов на костях. Он назвал это открытие кликбейтом и «интересным научным курьезом, который не меняет ничего существенно».

Дискуссии о том, есть ли физические доказательства каннибализма древних гомининов, идут уже около 100 лет. Так, в 1924 году австралийский антрополог Раймонд Дарт обнаружил детский череп гоминида, принадлежащего к виду, который он позже назвал африканским австралопитеком. Ученый сделал вывод, что тот был убит сильным ударом по голове, сочтя это неопровержимым доказательством того, что австралопитеки убивали и ели себе подобных. Сейчас, после более тщательного изучения, считается, что ребенок был убит большой хищной птицей.

С тех пор появлялись и более надежные свидетельства. В 1994 году на стоянке Атапуэрка (Испания) были найдены остатки 11 гомининов, живших 800 тыс. лет назад. На этих костях было много порезов и следов зубов гомининов. В других случаях были найдены остатки неандертальцев, следы на которых многие ученые объясняет каннибализмом.

«Археологи и физические антропологи много работают для того, чтобы сделать свою сферу "настоящей" точной наукой, но, чем дальше в глубину лет, тем туманнее становятся данные. Каннибализм — это всегда привлекательная интерпретация, и я сам потратил много времени, чтобы поставить ее под сомнение. Почему не жертва убийства или результат самоповреждения аутичным человекообразным? Докажите, если сможете»,— считает и бывший старший археолог Инженерного корпуса Армии США Питер Буллок.

Яна Рождественская