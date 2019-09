Этнографический портрет древнего человека

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в составе крупного международного проекта подтвердили теорию миграции носителей индоевропейских языков из степной Евразии на территорию Индийского субконтинента. Научному коллективу удалось найти геном людей, говоривших на языках индоевропейской семьи среди населения, проживавшего на территории Северной Индии несколько тысяч лет назад.

Открытие носит глобальный характер и позволяет историкам с большой подробностью воссоздать картину жизни индоевропейцев и распространения их языков по всему миру. В исследовании приняли участие ученые из более чем 20 стран, среди которых Университет Гарварда (США), Калифорнийский университет (США), Университет Квинс (Великобритания), Венский университет (Австрия), Болонский университет (Италия), Институт палеонаук им. Бирбала Сахни (Индия), Северо-Западный университет (Китай), Университет аль-Фараби (Казахстан) и др.

«Основная часть работы — это выделение генома из костей древнего человека, проживавшего на территории Европы, северной части Евразии, Центральной Азии и Индийского субконтинента около 5 тыс. лет назад. Всего были исследованы генетические данные 523 человек, что увеличило общее число анализов на четверть. Мы решили проверить очень старую теорию, что население Индии было сформировано за счет притока людей из северных земель, жителей евразийских степей. Эта идея не нова, она возникла благодаря лингвистическому сходству между санскритом и европейскими языками. Но с помощью инструментов археологии найти ее подтверждение очень сложно, потому что различия в материальной культуре и образе жизни огромны. Индоевропейская семья включает около 400 языков, процесс их разделения шел постепенно на протяжении нескольких тысячелетий. Одна из ее ветвей находится на Индийском субконтиненте»,— рассказывает главный научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, доктор исторических наук Андрей Епимахов.

Ученым также удалось доказать то, что население Индии с точки зрения генетического кода подразделяется на несколько крупных групп, имеющих разные истории формирования. Так, часть населения, относящаяся к индоевропейской семье, сформировалась в Индии позже. Удалось также реконструировать цепочку путей миграции индоевропейцев с запада на восток, которая включает Центральную Европу, Алтай, Южный Урал, Южную Сибирь, Центральную Азию и Северную Индию.

Исследование позволило получить инструментарий не только для глобальных заключений, но и для изучения отдельного исторического памятника с генетической, культурной и хронологической неоднородностью. Благодаря собранным данным ученые смогут перейти от простых схем к формированию сложной исторической картины. Конечной целью историков является получение своего рода этнографического портрета древнего коллектива в динамике: это физический облик, образ жизни, культура и быт индоевропейцев.

Среди исследуемых памятников особое место занимает могильник бронзового века Каменный Амбар, находящийся в Челябинской области и являющийся одним из наиболее полно изученных с точки зрения генетики. Этот памятник отличается отличной сохранностью генетического материала. Кроме того, он находится на территории Южного Урала, который являлся одним из основных звеньев на пути миграции индоевропейцев на восток.

Результаты работы международной научной коллаборации послужили основой для получения новых данных в исследовании Каменного Амбара. Генетический анализ останков на территории могильника позволил найти две группы людей с родственными связями и определить их пол. Однако в коллективных захоронениях были найдены не только родственники, но и люди, обладавшие другой генетической структурой. Данный факт указывает на то, что население, жившее здесь 4 тыс. лет назад, не делилось по принципу «свой-чужой». Таким образом, особенности совершения погребального обряда и генетический анализ указывают на то, что люди представляли собой синкретическое общество.

«The Formation of Human Populations in South and Central Asia»; Vagheesh M. Narasimhan, Nick Patterson, Priya Moorjani, Nadin Rohland, Rebecca Bernardos, Andrey Epimakhov и др., журнал Science, сентябрь 2019 г.