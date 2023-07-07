В Петербурге с начала года выявили 17 случаев заболевания менингококковой инфекцией

За шесть месяцев текущего года в Санкт-Петербурге выявлено 17 случаев заболевания менингококковой инфекцией. Такие данные 7 июля приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Среди заболевших — трое детей. Также зафиксирован один летальный случай, отметили в ведомстве.

Те же 17 случаев заражения менингококковой инфекцией в Петербурге были выявлены за весь 2022 год, 9 заболевших — несовершеннолетние. Годом ранее таких случаев было зафиксировано 10.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за неделю в больницы Петербурга из-за клещей обратились более 500 человек. Кроме этого, петербуржцев предупредили об опасности встречи с рыжими слизнями.

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