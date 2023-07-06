За неделю клещи покусали более 500 петербуржцев

За период с 30 июня по 6 июля в медицинские учреждения Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 528 человек, в том числе 101 ребенок в возрасте до 17 лет. Такие данные за неделю в четверг опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

В общей сложности в черте города укусы клещей были выявлены в 85 случаях (30 — в Курортном районе, 17 — Пушкинском, 7 — Приморском, 6 — Красносельском, по 4 — в Выборгском, Кировском, Невском и Московском, 3 — Колпинском, по 2 — Красногвардейском и Фрунзенском, по 1 — в Калининском и Петродворцовом районах).

При этом за неделю зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В рамках плановой вакцинации в Петербурге с 30 июня по 6 июля привито против клещевого энцефалита 667 человек, в том числе 341 ребенок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцев также предупредили об опасности встречи с рыжими слизнями.

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