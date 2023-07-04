Петербуржцев предупредили об опасности встречи с рыжими слизнями

В зеленых зонах на территории Санкт-Петербурга в последние дни участились случаи встречи граждан с так называемыми рыжими слизнями — брюхоногими моллюсками, которые являются переносчиками опасных инфекций. Об этом проинформировало Северо-Западное управление Росприроднадзора.

Как пояснили в ведомстве, инвазивный вид испанского рыжего слизня активизировался в садах и парках Петербурга в виду обильных осадков.

«Это инвазивный вид. Активно плодится, поедает многие растения. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня. Он мог быть завезен с фруктами или посадочным материалом»,— уточняется в сообщении Росприроднадзора.

В ведомстве также рассказали, что рыжего слизня можно легко распознать по характерной яркой окраске и внушительному размеру — до 10-12 см.

В случае контакта с данным видом моллюска жителям и гостям города рекомендуется тщательно обрабатывать части тела, которые могли с ним соприкоснуться.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории Санкт-Петербурга до 1 августа продлили действие противопожарного режима.

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