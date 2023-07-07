Определен проектировщик нового трамвайного парка в Шушарах

Проектированием нового трамвайного парка в поселке Шушары на Софийской улице займется бюро «Луч». Компания определена по результатам открытого конкурса. Работы закончатся осенью 2024 года, сообщили 7 июля в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На территории будущего трамвайного парка планируется разместить депо вместимостью до 100 трамваев, административно-бытовой корпус, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Парк в Шушарах станет седьмым по счету трамвайным парком ГУП «Горэлектротранс». На сегодняшний день инвентарный пассажирский трамвайный парк предприятия включает почти 750 трамваев.

До 2024 года в Петербурге планируется обновить 80% контактно-кабельной сети, 64 км трамвайных путей и 73 % оборудования тяговых подстанций. Завершиться полная модернизация инфраструктуры ГУП «Горэлектротранс» по планам должна к концу 2028 года. К этому времени в городе должны появиться 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге началось строительство депо высокоскоростной трамвайной линии «Купчино» — Шушары — Славянка».

Также стало известно, что «ПК Транспортные системы» поставит городу 116 новых трамваев на 16,5 млрд рублей.

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