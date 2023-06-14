В Петербурге началось строительство депо скоростного трамвая в Славянку

В Санкт-Петербурге официально началось строительство трамвайного депо высокоскоростной линии «Купчино»—Шушары—Славянка». Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Николай Линченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сегодня дали старт строительству депо трамвайной линии "Славянка". Именно оно станет опорным для запуска движения на первом участке линии от ст. м. "Купчино"»,— написал господин Линченко в среду, 14 июня.

Напомним, выделенная линия скоростного трамвая более 21 км пройдет от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка, в состав ветки и депо войдут также моечный комплекс и ремонтная зона. Первый этап проекта — линию от Балканской площади до поселка Шушары — планируется завершить до 2025 года. Первые десять трамваев выйдут на маршрут после ввода в эксплуатацию первого участка, которая свяжет Купчино и Шушары. Стоимость всего проекта на момент заключения концессионного соглашения составляла 25,9 млрд рублей, в марте комитет по инвестициям назвал цифру в 50 млрд рублей,

Подробнее о будущей трамвайной ветке — в материале «Инфляция разогнала "Славянку"».

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