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Коммерсантъ FM
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Ласковый май экономики

Мониторинг динамики ВВП

По оценкам аналитиков агентства АКРА, на май 2023 года пришелся локальный пик роста выпуска базовых отраслей в РФ: в мае он оказался выше апреля на 1,5% (после сезонного сглаживания), а значение индекса в 107,8% уже близко к пику декабря 2021 года. Указывая на выпуск базовых отраслей как «ближайший прокси-показатель динамики реального ВВП», аналитики фиксируют: если бы оставшуюся часть 2023 года деловая активность была сопоставимой с майской, прирост индекса за год составил бы порядка 3,8%, что с учетом услуг при «оптимистичной экстраполяции текущих трендов соответствует росту ВВП более чем на 3%».

С учетом сезонности среднемесячного уровня четвертого квартала 2021 года в мае 2023-го не достигли добыча, «вода и мусор», оборот розницы, оптовая торговля и грузооборот (см. график). Это почти полностью связано с появлением барьеров для экспорта и импорта и изменениями логистики, считают в агентстве. Наибольшее превышение докризисного выпуска наблюдается в строительстве (13,4%) и платных услугах населению (5,6%), ориентированных на внутренний спрос и простимулированных госрасходами, а также в АПК (5,6%). С учетом веса отраслей наибольший вклад в рост ВВП внесло строительство — эквивалент 1,6-процентного пункта ВВП.

Впрочем, как и другие экономисты (см. “Ъ” от 6 июля), в АКРА отмечают, что деловая активность во втором квартале будет ниже на фоне меньших выпуска нефти, расходов бюджета и потребления домохозяйств. Кроме того, аналитики отмечают, что при интерпретации трендов важно опираться на ежемесячные и ежеквартальные приросты сезонно сглаженного индекса производства, а не на годовые. «Динамика годовых приростов наполовину отражает не тенденции текущего момента, а более давние — например, прошлогодние — события»,— поясняют они. Так, например, кажущееся ускорение годового роста оптовой торговли с 6,5% в апреле 2023 года до 14,8% в мае полностью объясняется ростом интенсивности оптовой торговли с января по февраль 2023 года, а также тем, что для данного сегмента май 2022 года оказался существенно хуже апреля. Во втором же квартале оборот сектора фактически стагнировал, а за последние два месяца несколько сократился. В то же время, например, в обработке или строительстве увеличение годовых темпов действительно коррелирует с ростом в последние два месяца.

Артем Чугунов

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