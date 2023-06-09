Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Геополитические опасения можно преодолеть демонстрацией выгоды»

Адлан Маргоев, иранист

О том, каковы потребности Ирана в товарах, которые могут поступать по международному транспортному коридору (МТК) Север—Юг, а также в железнодорожной инфраструктуре и технике, “Ъ” рассказал научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России иранист Адлан Маргоев.

Фото: Из личного архива Адлана Маргоева

Фото: Из личного архива Адлана Маргоева

— Интерес России к МТК Север—Юг понятен. А в чем интерес самого Ирана? Насколько этот коридор перспективен для Ирана с точки зрения его собственного экспорта и импорта?

— Ирану хватает логистической инфраструктуры для поддержания экспорта и импорта на минимально приемлемом уровне, но ее недостаточно для того, чтобы обеспечить целевые темпы развития экономики. К тому же в попытке переориентировать цепочки поставок на дружественные страны Москва спустя два десятилетия дискуссий о коридоре Север—Юг ощутила необходимость преодолеть узкие места этого коридора и проявила готовность развивать железнодорожную инфраструктуру на территории Ирана. В иранских властных кругах озвучивают мнение, что в будущем на транзите товаров Тегеран сможет зарабатывать больше, чем на продаже нефти: они имеют в виду транзит не только по коридору Север—Юг, но и через «Пояс и путь».

— В рамках правсоглашения по финансированию участка Решт—Астара стороны договорились в перспективе строить его и на российской ширине колеи, звучат призывы и к тому, чтобы строить российскую колею до самого Бендер-Аббаса. Насколько Иран, в том числе геополитически, заинтересован в появлении на его территории железной дороги российского стандарта?

— Иранский политический истеблишмент не монолитен в своем отношении к России, однако на этом этапе власть в Тегеране сконцентрирована в руках тех, кто проявляет эмпатию к Москве и настроен вместе с ней бороться с санкционным давлением. Такое положение дел не исключает, что внутриполитический маятник в Иране качнется в обратную сторону, но даже в этом случае потенциальные геополитические опасения можно будет преодолеть демонстрацией выгоды.

Когда предыдущее правительство в Иране заключило 25-летний план сотрудничества с Китаем, не обнародовав его текст из-за санкционных рисков, в иранской прессе и блогосфере звучала критика в адрес правительства: мол, отдадут всю страну в пекинскую концессию. Реальность оказалась не столь страшной, зато Китай сохраняет роль главного торгового партнера Ирана.

Задача России в этом контексте — подкреплять долгосрочный позитивный настрой в Иране в отношении двустороннего сотрудничества, но сформировать реалистичные ожидания по поводу того, какими темпами вклад в инфраструктуру такого сотрудничества может дать результат. По моим ощущениям, нам потребуется от трех до семи лет упорной, скоординированной работы, чтобы увидеть кратный рост российско-иранского экономического сотрудничества.

— Судя по настроениям иранских делегатов на конференциях по МТК Север—Юг, в фокусе интересов Ирана сейчас прежде всего порт Чехбехар и примыкающая к нему железнодорожная инфраструктура, а не развитие сообщения с портом Бендер-Аббас. Верно ли это впечатление?

— Порт шахида Бехешти в Чехбехаре — первый глубоководный порт в Иране, который обеспечивает большую пропускную способность по сравнению с портом шахида Бахонара в Бендер-Аббасе. Однако в отличие от последнего его проблема в том, что до ближайшего логистического узла требуется 628 км железной дороги, из которых проложено всего 157 км — между городами Захедан и Хаш. Маловероятно, что иранская сторона уложится в очередной перенесенный срок запуска всей ветки — сентябрь 2024 года.

Поэтому Россия сфокусирована на другом участке — 163 км недостающей железной дороги между городами Решт и Астара, которые замкнут западную ветку коридора Север—Юг и свяжут Санкт-Петербург с Бендер-Аббасом. Политических противоречий между проектами нет, но условия требуют от Москвы расстановки приоритетов: сначала достроить то, что раньше даст результат.

— Какие российские грузы были бы интересны Ирану и что он может предложить России?

— К сожалению, больше 70% российско-иранского товарооборота составляет сельскохозяйственная продукция, причем в обе стороны: Россия поставляет зерно и подсолнечное масло, Иран — фрукты, овощи, орехи и морепродукты. Диверсификация взаимной торговли — одна из приоритетных задач, которую решают под эгидой межправкомиссии органы власти и деловые круги двух стран, организуя бизнес-миссии, выставки и форумы.

— Насколько в состоянии Иран обеспечить МТК Север—Юг собственной железнодорожной техникой при росте грузопотока?

— Железнодорожная логистика в Иране слабо развита во многом из-за того, что автоперевозки оказываются всеохватнее и дешевле. В отличие от железных дорог автомобильные проложены во все города, поэтому не требуется перегрузка с одного вида транспорта на другой, а бензин субсидируется государством: первые 60 литров 95-го бензина в месяц можно приобрести по цене 2,5 рубля за литр, последующие — по 5 рублей.

Средний возраст иранского вагонного парка — 24 года, отдельные образцы находятся в эксплуатации больше 50 лет. Еще в 2019 году иранские официальные лица заявляли, что с учетом развития железнодорожных перевозок к 2023 году Ирану потребуется 30 тыс. грузовых вагонов и 650 локомотивов (по некоторым оценкам, на тот момент у Ирана было 24 тыс. грузовых вагонов и 100 локомотивов). Национальные мощности не позволяют Ирану добиться таких результатов в одиночку — интерес к совместным проектам с Россией в этой области будет расти.

Интервью взяла Наталья Скорлыгина

Колея в большую игру

Колея в большую игру

Что заботит партнеров России по коридору Север—Юг

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...