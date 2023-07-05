ПО неширокому кругу друзей

Как стало известно “Ъ”, АНО «Цифровая экономика» по поручению Минцифры разрабатывает стратегии экспорта российского общесистемного и индустриального софта в страны БРИКС и ЕАЭС. Их реализацией займется новая структура, которая оценит российские продукты и зарубежные рынки, поможет сформировать партнерства и окажет консультационную поддержку. Участники рынка отмечают, что проблемами экспорта отечественного ПО уже занимается десяток организаций, но их действия пока плохо скоординированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ” на IT-рынке, 26 июня в АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) прошло заседание рабочей группы по направлению «Цифровые технологии», на котором обсуждалась подготовка стратегий продвижения российского общесистемного и индустриального софта на рынках БРИКС и ЕАЭС. Они разрабатываются в рамках разработанных в прошлом году «дорожных карт» «Новое общесистемное ПО» (НОПО) и «Новое индустриальное ПО» (НИПО), уточнили “Ъ” в Минцифры.

“Ъ” ознакомился с проектами стратегий, актуальными на 21 июня. Судя по ним, авторы намерены увеличить долю российского софта на мировом рынке за счет расширения экспорта в дружественные страны, партнерства с международными компаниями и организациями и так далее. Для реализации этих идей на базе АНО создадут новую организацию — «Центр технологического лидерства Техлид.рф». Ее сотрудники займутся сбором данных о приоритетных рынках и оценкой перспектив продуктов, сформируют перечень компаний, чья работа ориентирована на экспорт, создадут сеть партнеров, а также будут обучать местных клиентов использованию российского ПО.

Среди перспективных для экспорта категорий софта авторы перечисляют ОС, социальные сети и мессенджеры, СУБД, игровые сервисы, продукты на основе технологий интеллектуальной генерации и распознавания сегментированного контента (дипфейков), системы автоматизированного проектирования, платформы управления устройствами интернета вещей (IoT), системы управления бизнес-процессами (ВРМ) и т. д.

Разработку документов АНО ЦЭ планирует закончить в августе, пояснили “Ъ” организации. Там добавили, что «Техлид.рф» будет оказывать «консультативную поддержку компаниям-экспортерам». Между тем в АНО признают, что «пока финансирование стратегий не предусмотрено». Источник “Ъ”, близкий к Минцифры, говорит, что средств из бюджета на поддержку стратегий ждать и не стоит: «Сейчас такая ситуация, что деньги выделяются только на реализацию особо значимых проектов (они одобряются правкомиссией по цифровому развитию.— “Ъ”). Остальные мероприятия "дорожных карт" НИПО и НОПО если и финансируются, то по остаточному принципу».

В АРПП «Отечественный софт» говорят, что поддерживают разработку стратегий. «Подобного опыта в нашей стране еще не было, потребность в появлении такой структуры назрела давно»,— отмечает глава комитета по экспорту Олег Кравчук. По его словам, в США, Индии, Китае и других странах такие стратегии разрабатывались. России, добавляет эксперт, «нужна четкая "дорожная карта" с результатами, которых мы хотим достичь».

Однако ряд участников рынка смотрят на идею скептически. «Развитием экспорта софта уже занимаются порядка десяти ведомств и организаций, включая Минцифры, Минпромторг, РФРИТ и т. д. Проблема в том, что нет централизованного управления процессами в этих структурах, поэтому действующие меры поддержки неэффективны, а разработка новой стратегии и запуск нового экспертного центра этой проблемы не решит»,— говорит собеседник “Ъ” на рынке видео-конференц-связи.

Единственной полезной инициативой в рамках стратегий он считает создание международной сети партнеров, поскольку «есть много барьеров, которые нужно решать на высоком уровне».

Сейчас проблема состоит не в количестве мер поддержки и организаций, их оказывающих, а в качестве, полагает GR-директор «СерчИнформа» Ольга Минаева: «Вместо создания дополнительной структуры стоит запустить в полную силу действующие меры».

По мнению госпожи Минаевой, необходимо компенсировать IT-компаниям участие в выставочных мероприятиях по аналогии с производителями товаров, запустить работу цифровых атташе в том числе для присутствия органов власти РФ для ряда случаев, расширить программу компенсации расходов РФРИТ на международные рынки. Это, подчеркивает эксперт, были бы «простые и понятные действия, которых компании ждут уже давно».

Никита Королев