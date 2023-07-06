В Грузию по прямой

Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на выполнение прямых рейсов в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Полеты перевозчику разрешено выполнять семь раз в неделю. Также допуски на прямые полеты из Челябинска в города Грузии получили «ЮВТ Аэро» и «Победа». Запрос на авиарейсы в челябинский аэропорт Red Wings еще не подавал. Эксперты отмечают, что города Грузии будут интересны южноуральским туристам, в том числе как пересадочный хаб на пути в европейские страны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Челябинска пока не получал от перевозчиков запросы на рейсы в Грузию

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Аэропорт Челябинска пока не получал от перевозчиков запросы на рейсы в Грузию

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании Red Wings допуск на выполнение прямых рейсов из Челябинска в три города Грузии — Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Информация об этом содержится в приказе Росавиации.

Возможная частота полетов для перевозчика составит до семи раз в неделю в каждый из городов. Помимо Red Wings допуск на полеты в города Грузии получили еще две авиакомпании. Согласно документу, «ЮВТ Аэро» разрешили полеты в Тбилиси и Батуми, «Победе» — только в столицу Грузии.

Помимо Челябинска, Red Wings получила разрешение на рейсы в Грузию из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Сочи, Тюмени, Казани, Перми, Краснодара, Нижнего Новгорода, Уфы, Ростова-на-Дону, Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод. Также Росавиация продлила Red Wings на три месяца временный допуск на полеты из Челябинска в Стамбул (Турция), которые она выполняет три раза в неделю.

В пресс-службе челябинского аэропорта «Ъ-Южный Урал» уточнили, что запросов от Red Wings и других авиакомпаний на выполнение рейсов в Грузию еще не поступало.

Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода отмечает, что южноуральским туристам Грузия будет интересна своей экскурсионной программой и возможностями для комфортного курортного отдыха. «Грузия действительно очень красивая и достойная страна с интересной историей. Там есть что посмотреть, и это очень ценят туристы»,— подчеркивает Инна Лобода. По ее мнению, прямые рейсы из Челябинска в Батуми позволят разгрузить российские пляжные курорты и увеличить туристический поток в Грузию.

«Однако не стоит ожидать увеличения доступности отдыха. Недельных экскурсионных туров стоимостью по 20–30 тыс. руб. на человека, как раньше, уже не будет. Думаю, что такие туры будут стоить в два раза дороже»,— считает глава Челябинской ассоциации туристических организаций.

По ее словам, сегодня среди южноуральских туристов востребованы такие направления, как Турция, Египет, Армения, а также российские морские курорты — Сочи и Кавказские Минеральные Воды.

По мнению президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, по ряду причин ожидать высокой востребованности авиарейсов в города Грузии из Челябинска не стоит. «Во-первых, в Грузии довольно небольшой номерной фонд, в отличие от той же Турции. И большой вопрос, смогут ли там организовать подходящее количество мест для размещения в случае запуска авиарейсов. Могу сказать, что в Батуми, Тбилиси и Аджарии не так много хороших гостиниц. Поскольку сама Грузия — страна небогатая, существенных инвестиций в гостиничное хозяйство там за последние годы не было. И предпосылок к увеличению инвестиций и появлению отелей с большим номерным фондом в ближайшие годы нет,— поясняет Михаил Мальцев.— Кроме того, вызывает настороженность негативное отношение части грузинского общества к россиянам и откровенно антироссийская позиция президента Грузии».

По словам президента Уральской ассоциации туризма, спрос на авиарейсы в города Грузии из Челябинска будет зависеть от цены на них. Михаил Мальцев добавляет, что грузинские города — удобные транзитные хабы для европейских направлений: «По сравнению с Дубаем и Стамбулом, аэропорт Тбилиси имеет ограниченную разлетку. Однако, как и аэропорт Еревана, делает доступными ряд европейских направлений. Думаю, что в случае запуска авиарейсов из Челябинска Тбилиси станет востребованным пересадочным хабом для тех, кто планирует посетить Италию, Венгрию, Португалию, Испанию».

Генеральный директор туристического агентства «Сусанин» Анатолий Гуревич, напротив, считает, что мест для размещения российских туристов в грузинских городах более чем достаточно. «Дефицита мест в случае запуска двух самолетов в неделю из Челябинска точно не возникнет. Отмечу, что Грузия хорошо ориентирована на туристов, в особенности Тбилиси и Батуми. Тбилиси при всех недостатках — интересное и комфортное туристическое направление. Батуми сегодня не так востребован, как столица Турции, поскольку он больше известен туристам старше 50 лет, нежели молодежи»,— комментирует Анатолий Гуревич. Он отмечает снижение количества совершающих перелеты туристов в связи с непростой экономической ситуацией. «Поэтому Грузию сегодня нельзя назвать популярным туристическим направлением. На это повлияло и негативное отношение части страны к россиянам. Думаю, что сейчас города Грузии больше интересны как пересадочный хаб для тех, кто путешествует в другие страны. Например, в аэропорт Кутаиси регулярно летает лоукостер из Европы»,— поясняет Анатолий Гуревич. По его мнению, авиарейсы в Тбилиси из Челябинска будут востребованы при частоте не более трех рейсов в неделю.

В мае этого года президент РФ снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал четыре года. В том же месяце Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на выполнение прямых перелетов в страну авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings.

Михаил Бычков