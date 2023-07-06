Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой

Процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка (ПСБ) Александра Ушакова будет закрытым. Такое решение по ходатайству потерпевшего принял Басманный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Архарова (слева) и Александра Баязитова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Архарова (слева) и Александра Баязитова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего»,— сообщила «РИА Новости» адвокат госпожи Архаровой Елена Федулова. Ранее суд приговорил третью фигурантку дела Инну Чурилову, которая пошла на сделку со следствием, к четырем годам условно.

По данным следствия, в 2022 году журналистка Life.ru и автор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова вступили в преступный сговор для вымогательства у старшего вице-президента ПСБ Александра Ушакова. Следствие утверждает, что в июле 2022 года они выдвинули требование перевести 1,2 млн руб. за блокировку негативной информации о господине Ушакове.

В августе их заключили под стражу. Инна Чурилова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего ее дело выделили в отдельное производство. Александра Баязитова и Ольга Архарова вину не признают. В конце июня им был продлен срок ареста еще на полгода.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Признания хватило для условного».

Мария Федотова