Европейцы не спешат инвестировать в акции

По данным британского Центра исследований регулятивной политики (Centre for Policy Studies, CPS), большинство европейцев не спешат вкладывать свои личные средства в акции, предпочитая хранить их на накопительных счетах и получать меньший, но более гарантированный доход от процентов. Одними из наиболее консервативных инвесторов являются британцы, а самыми активными — венгры, поляки и испанцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Исследование CPS посвящено поведению британских розничных инвесторов и сравнению его с поведением инвесторов в других европейских странах.

Проанализировав данные европейских и британских статистических организаций, эксперты пришли к выводу, что в большинстве стран Европы люди не спешат вкладывать средства в акции, предпочитая накопительные и сберегательные счета.

Самыми консервативными инвесторами оказались британцы: доля средств в активах, находящихся под управлением инвесткомпаний, в Британии, составляет лишь 21% — это самый низкий процент в Европе. В среднем в Европе доля средств розничных инвесторов в управляющих компаниях составляет 29%, примерно такие же показатели в Германии (30%), Франции (28%), Португалии (28%) и Италии (33%). Самые высокие показатели — в Испании (84%), Венгрии (65%) и Польше (61%).

Доля акций в финансовых активах европейских домохозяйств остается сравнительно небольшой — максимальная (12%) зафиксирована в Финляндии. На втором месте с 6,5% идет Швеция, на третьем с 5,5% — Германия. Минимальная же доля акций в финансовых активах европейских домохозяйств — в Италии (2,1%).

В докладе отмечается, что британцы любят хранить наличные деньги на накопительных/ сберегательных счетах — там лежит в общей сложности £1,8 трлн, а это почти вся капитализация компаний, входящих в FTSE 100. Похожей стратегии долгое время придерживались и жители других стран Европы.

В пандемию объемы сбережений у европейцев рекордно выросли — почти на €1 трлн. По данным МВФ, в 2020-2021 годах общий объем сбережений в европейских домохозяйствах вырос на €970 млрд. Произошло это из-за закрытия воздушного сообщения, резкого сокращения туризма, развлекательных услуг, закрытия многих магазинов, ресторанов и кафе и т. д.

Однако в последние месяцы — по мере снятия ковидных ограничений — европейцы все-таки стали понемногу снимать свои деньги с банковских депозитов и накопительных счетов.

Инвесторы явно устали от низких процентных ставок ЕЦБ. По данным Refinitiv Lipper, на которые ссылается Reuters, в марте был зафиксирован рекордный приток средств в европейские фонды краткосрочных инвестиций — €34 млрд. Отток средств с депозитов отчасти был вызван и ситуацией вокруг швейцарского банка Credit Suisse, чуть не обанкротившегося в марте.

Но пока, как отмечает Centre for Policy Studies, большой проблемой остается «огромный объем наличных средств», которые граждане — в данном случае в Великобритании — хранят на накопительных счетах. CPS полагает, что такие средства хоть и приносят гарантированный доход людям, но не работают на благо экономики. Вину за это аналитики центра отчасти возлагают на власти страны, которым нужно «активнее поощрять розничные инвестиции и развивать акционерную демократию».

«Поощряя более активные розничные инвестиции, правительство не только сможет высвободить крупные средства для стимулирования экономики, но и поможет людям получить больше дохода»,— полагают исследователи, призывая власти разработать понятную и доступную стратегию для розничных инвестиций граждан.

Евгений Хвостик