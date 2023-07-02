Инвесторы переметнулись в США

Европейские фонды с начала года потеряли $27 млрд. Как пишет Bloomberg, отток инвестиций продолжается с середины марта. Причем на этой неделе он стал самым значительным: инвесторы забрали $4,6 млрд. К такому выводу пришли аналитики Bank of America, изучив данные компании EPFR. Инвесторы переводят капитал в американские фонды, уточняет издание. В числе главных причин эксперты называют опасения по поводу стабильности глобальной экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Колебания во многом сиюминутные, говорит старший инвестконсультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин: «Организации ориентируются на фонды, которые спекулятивно инвестируют, это априори "горячие деньги", они очень чутко реагируют на конъюнктуру. К примеру, есть статистика, что наиболее интенсивный приток, как правило, наблюдается перед масштабной коррекцией.

Так устроены фонды, что они покупают, когда рынок растет, соответственно, отток может наблюдаться как раз перед активным ростом. Важный момент связан с синхронностью монетарной политики. Если мы сравниваем еврозону с США, исторически процентные ставки Европейский центральный банк повышает гораздо медленнее.

Сейчас мы видим конъюнктурный момент, когда он поднимал показатель более медленными темпами, капитал Европы перетекал или не показывал существенного оттока. После снижения ставки в США эти "горячие деньги" уйдут в Америку. В целом европейский рынок акций, общеевропейский индекс Stoxx 600 в долгосрочной перспективе сильно проигрывает американскому S&P 500 по ряду причин, в том числе из-за некачественного регулирования, отсутствия большого количества технологических компаний.

Наверное, нет ничего необычного в том, что инвесторы любят европейский рынок меньше, чем американский. Это тенденция последних 20 лет».

Индекс американской биржи высокотехнологичных компаний NASDAQ-100 рос с начала года без существенных просадок. Между тем европейские фондовые индексы, как пишет Bloomberg, в конце недели упали до минимума за несколько месяцев. Это произошло после новостей о том? что восстановление экономики Китая замедляется. Осенью, вероятно, отток капитала в США усилится? говорит управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин:

«Пока мы не видим серьезных проблем с долговыми рынками, связанных с последствиями повышения процентных ставок, которое началось в прошлом году, но к осени ситуация будет постепенно ухудшаться. Европейская экономика уже вошла, наверное, в стагнацию, заходит в рецессию, американская пока выглядит немного сильнее, поэтому инвесторы склонны покупать больше активы в США. Скорее всего, это больше институциональный капитал и частично физические лица.

Есть еще один фактор, который влияет на ожидания рынков: постепенное сворачивание огромных фискальных стимулов, которые были в прошлом году, связанные в первую очередь с компенсацией цен на энергоносители и рядом других программ. В то же время в американской экономике мы видим сохранение достаточно сильного фискального стимула, несмотря на повышение процентных ставок. Это поддерживает где-то прибыль компаний и доходы населения и создает более, наверное, сильную экономическую ситуацию.

Опять же, есть ожидание если не снижения, то по крайней мере завершения цикла повышения процентных ставок. Надо отметить, что мы видим отток и из Японии в американскую экономику — на фоне низких процентных ставок в первой. Здесь определенное движение капитала больше в долговые рынки США. Так или иначе последние несколько лет есть два контура — развитые и развивающиеся страны. Движение капитала между ними стало намного менее активным, чем, допустим, пять лет назад».

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что из-за замедления роста экономики и ухудшения ситуации с ликвидностью летом на рынке европейских акций произойдет коррекция на 10%. Это может вернуть его к уровням ноября прошлого года.

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Елизавета Скобцова