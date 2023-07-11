Индикаторы

Выкуп растет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Thayer/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Eric Thayer/File Photo/File Photo, Reuters

По данным аналитиков из Janus Henderson, за десять лет ежегодный суммарный объем выкупа акций с рынка (байбэка) вырос втрое, до $1,31 трлн. Таким образом, компании стремятся укрепить свои позиции на рынке в непростых экономических условиях, поддержать котировки своих акций, поделиться прибылью с акционерами и менеджментом. В итоге байбэк обычно приводит к росту цены акций за счет дополнительного спроса как со стороны эмитента, так и инвесторов, поверивших компании.

Подробнее о целях и средствах байбэка читайте в статье «Знал бы выкуп».

ФРС подогрела рынок

С начала года индекс S&P 500 прибавил почти 600 пунктов, к началу июля достигнув уровня в 4450. Летом дополнительную поддержку рынку акций оказали новости о решении проблемы с потолком американского госдолга, о замедлении инфляции в США в мае с 4,9% до 4%, а также решение ФРС США взять паузу в планах повышения ключевой ставки. Инвесторы стали активно покупать ранее проданные акции американских компаний. По данным EPFR, в июне приток средств в фонды, ориентированные на вложения в американские акции, составил почти $17 млрд.

Подробнее о движении капиталов читайте в статье «Возвращение в Америку».

Подружились с новой валютой

Россияне все чаще предпочитают хранить деньги в дружественных валютах. По данным ЦБ, к июню 2023 года доля сбережений соотечественников в «токсичных» валютах стран G7 (доллар, евро, фунт и т. д.) сократилась со 100% до 87%, а доля дружественных, соответственно, выросла с 0 до 13%. Наибольшей популярностью среди последних пользуется китайский юань. Растут объемы и в валютах стран СНГ (белорусский рубль, казахский тенге, узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони и армянский драм), а также стран ближнего и дальнего зарубежья (турецкая лира, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ и южноафриканский рэнд).

Подробнее о дружественных валютах читайте в статье «Юань заменил доллар».

Квартиры идут с молотка

За пять лет с 2018 года в России число судебных решений о признании гражданина банкротом с последующей продажей его имущества на аукционе выросло с 43984 до 278137. Такие цифры приводит компания «Долг Эксперт» на основе данных ЕФРСБ, Федресурс. Квартиры должников, продаваемые с молотка, можно приобрести на 10–30%, а то и наполовину ниже рыночной цены. Однако эксперты рынка предупреждают о проблемах, с которыми могут столкнуться новые владельцы подобного жилья.

Подробнее об этом читайте в статье «Выморочные квартиры».