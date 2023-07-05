Трутнев пообещал заменить проректоров вузов, где нет патриотических кружков

Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). На встрече со студентами он заявил, что проректоров по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в вузе, снимут с должностей.

По мнению Юрия Трутнева, патриотическое движение должно быть в каждом высшем учебном заведении России «и уж точно» в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока. Он пообещал собрать проректоров по воспитательной работе вузов Дальнего Востока вечером 5 июня и проверить их работу.

«И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора»,— сообщил господин Трутнев (цитата по ТАСС).

Помощник секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Наиль Мухитов говорил, что в условиях военной операции существует большая потребность в агитаторах, пропагандистах и политработниках, которые могли бы разъяснять молодым людям причины начала спецоперации. Власти также рассматриви вопрос о введении в вузах церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах. Однако Минобрнауки отказалось от этого нововведения.

Анастасия Ларина