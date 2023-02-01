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Коммерсантъ FM
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В Совбезе заявили о необходимости разъяснительной работы пропагандистов по спецоперации для молодежи

Наиль Мухитов, помощник секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, заявил, что в условиях спецоперации как никогда высока потребность агитаторов, пропагандистов и политработников. По его словам, у молодых людей в России нет понимания причин начала спецоперации, поскольку с ними не проводят необходимую разъяснительную работу.

«Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию»,— сказал Наиль Мухитов в интервью «Российской газете».

По его словам, молодым людям трудно принять информацию о происходящих событиях. В это же время, заявил Наиль Мухитов, большинство из них получают «короткую, лишенную анализа информацию», в том числе из зарубежных каналов или компьютерных игр. «Президент (Владимир Путин. — ''Ъ''.) на встрече со студентами напомнил, что цель СВО — "прежде всего защита людей и самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях"»,— подчеркнул господин Мухитов.

После начала спецоперации в российских школах вводят меры по патриотическому воспитанию молодежи. Так, с 1 сентября 2022 года в школах проводят патриотические уроки «Разговоры о важном», на которых обсуждается, в частности, военная операция на Украине. Учебная неделя с нового учебного года начинается с исполнения гимна России и поднятия флага. Помимо этого, с 1 сентября 2023 года в единую школьную программу включат учебники по истории с главами про спецоперацию.

Лусине Баласян

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