Минобрнауки не рассматривает введение церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах

Минобрнауки «в практическом плане» не рассматривает вопрос проведения церемоний поднятия флага и исполнения гимна в высших учебных заведениях, сообщил замминистра Константин Могилевский. Он объяснил это отсутствием в университетах основного времени начала занятий. Церемония поднятия флага и исполнения гимна с 1 сентября 2022 года проводится во всех российских школах в начале каждой недели.

«Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии»,— сказал господин Могилевский ТАСС.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в феврале рассказывал, что его министерство планирует распространить на подведомственные педагогические вузы проведение церемонии с флагом и гимном. По опросу аналитического центра университета «Синергия», больше 63% россиян поддерживают проведения таких церемонии в вузах.

О патриотическом воспитании в школах и вузах — в колонке Анны Васильевой «В стране патриотических уроков».

Леонид Уварчев