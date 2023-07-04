Главные новости за 4 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев из-за пробок на Крымском мосту предложил автотуристам объездной путь через новые регионы.

Также он заявил, что для туристов с детьми, едущих в Крым через Кубань, развернут пункты питания и временного размещения.

В Краснодаре прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме на улице Мурата Ахеджака, 12.

В Крыму оценили в 1 трлн руб. ущерб, причиненный полуострову в результате водной блокады.

В Майкопе несколько часов тушат крупный пожар на полигоне ТБО. Его площадь составляет 200 кв. м.

Депутат Александр Никитин заявил, что водители скорой помощи в Гулькевичах добились повышения зарплат и начали забирать заявления об увольнении.

Власти Кубани сообщили, что в Ейске возводят уже четвертый этаж дома, который был разрушен падением военного самолета Су-34.

Для паромных перевозок через Керченский пролив могут привлечь военный флот, в том числе два больших десантных корабля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

С 5 по 7 июля в Краснодарском крае ожидается жара до +39 °С. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение

В Майкопе произошло отключение части города от электричества из-за перегрузок оборудования, вызванных жарой.

В Новороссийске в суд направили материалы уголовного дела об экстремизме, возбужденного в отношении 17-летнего жителя Хакасии. Он якобы создал нацистскую организацию.

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