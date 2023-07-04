В Новороссийске будут судить подростка из Хакасии за создание нацистской организации

В Новороссийске в суд направили материалы уголовного дела об экстремизме, возбужденного в отношении 17-летнего жителя Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, молодого человека подозревают в создании объединения на основе нацистской идеологии и руководстве его деятельностью. Оно было создано в период проживания подозреваемого с матерью на территории Краснодарского края в 2022 году. Молодой человек принял в сообщество, созданное в социальных сетях, не менее пяти человек. Целями группы были совершение преступлений и ведение экстремистской деятельности. Подозреваемый публиковал в сообществе информацию о подготовке нападений на представителей различных национальностей, проведении акций в отношении действующей власти и размещал на странице соответствующую литературу.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Деятельность сообщества была пресечена в январе 2023 года. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). На период рассмотрения дела судом молодой человек будет находиться под стражей.

Анастасия Донскова

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